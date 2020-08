Sassuolo, De Zerbi: “Non alleno soldatini. Berardi e Boga via solo in un caso. Ansia da big? Rispondo così” (Di giovedì 6 agosto 2020) Roberto De Zerbi tra presente e futuro.Cinque anni da allenatore in Serie A, tante soddisfazioni tolte e gli occhi di alcuni top club puntati addosso. Roberto De Zerbi è uno dei giovani tecnici italiani più promettenti. Il suo nome, in questi giorni, è stato persino accostato al Barcellona. Per adesso, però, la sua testa è soltanto al Sassuolo, squadra che si appresta a guidare per la terza stagione consecutiva. Ad ammetterlo è egli stesso, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui allontana il pensiero di trasferirsi in una big."Se hai l’Ansia di andare a tutti i costi in un top club, è giusto accettare i compromessi. Se invece non c’è quest’Ansia, è diverso. E se si riferisce a me, io ... Leggi su mediagol

