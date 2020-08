Nuovo evento PS5 oggi 6 agosto: State of Play in diretta streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) Finalmente ci siamo, un Nuovo evento PS5 è pronto a coinvolgere tutti quelli che attendono al varco la console di nuova generazione di casa Sony. Sì perché, come già annunciato nei giorni scorsi dal colosso giapponese del gaming, oggi 6 agosto 2020 si terrà un Nuovo State of Play, dopo che lo scorso mese abbiamo avuto modo di vedere in azione alcuni dei titoli first party in lavorazione per il monolite bianco - tra il Nuovo Spider-Man con protagonista Miles Morales, i sequel di Ratchet & Clank e Horizon Zero Dawn, e pure il corsistico Gran Turismo 7. Come chiarito da Sony, l'evento PS5 odierno non si parlerà solo della console next-gen. Anzi, si tratterà di un appuntamento da ... Leggi su optimagazine

Provviste, cammini lenti e pasti golosi dal tocco femminile: il nuovo evento per vivere la natura Reporter Gourmet PER ABRUZZO DAL VIVO EVENTO UNICO: STEFANO BOLLANI IN CONCERTO SULLE ACQUE DEL LAGO DI CAMPOTOSTO

E’ il grande evento che la Regione Abruzzo ha voluto per creare ancora ... ha anche presentato l’Osservatorio regionale dello Spettacolo, un nuovo strumento che consentirà di mettere a sistema tutta ...

Fortnite: Thor e Galactus nei file di gioco, evento e skin in arrivo?

Nei file di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono presenti dei riferimenti a Thor e Galactus della Marvel: sta accadere qualcosa. Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 non smette di riservare sorprese ...

