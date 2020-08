Momar, il senegalese che vota per la Lega: “Salvini è un dono del cielo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Momar Ndiaye vive in Italia da 8 anni, è senegalese, è ben integrato, lavora e stravede per Salvini: “la Lega non è razzista”. Succede che, al contrario di tutti quelli che denigrano la Lega di Matteo Salvini, un africano possa votare per il Carroccio e letteralmente ‘adorare’ il suo leader. Segno che l’integrazione è possibile se si viene in Italia per lavorare regolarmente. Momar Ndiaye è senegalese, vive in Italia da 8 anni ed è un sostenitore della Lega, tanto che il suo nickname sul suo profilo Facebook ha come secondo cognome proprio Salvini, Momar Ndiaye Salvini. E’ un venditore ambulante di Pescara, commercia in vestiti e scarpe. ... Leggi su chenews

LegaSalvini : MOMAR NDIAYE: 'SONO SENEGALESE E APPOGGIO SALVINI. NON È RAZZISTA' - MInghingolo : RT @SecolodItalia1: «Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic - Lexanajena75 : RT @SecolodItalia1: «Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic - Adelmo72442493 : RT @SecolodItalia1: «Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic -

Ultime Notizie dalla rete : Momar senegalese Momar Ndiaye: “sono senegalese e voto Lega. Salvini non è razzista” Stretto web