Milano, nascondeva in auto 15 Kg di hashish: arrestato (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 agosto 2020 - Oltre 15 chili di hashish sono stati sequestrati a Milano. Il carico è stato rintracciato ieri da una pattuglia della Polizia Locale durante un controllo stradale. La droga, ... Leggi su ilgiorno

Milano, 6 agosto 2020 - Oltre 15 chili di hashish sono stati sequestrati a Milano. Il carico è stato rintracciato ieri da una pattuglia della Polizia Locale durante un controllo stradale. La droga, su ...

Coronavirus, 32 contagiati e 100 in quarantena a Cerignola per una festa di compleanno: la catena partita da una donna di Milano

Sono saliti a 32 i contagiati da Covid 19 a Cerignola. Si tratta, stando ad indiscrezioni, di persone che avrebbero partecipato, la scorsa settimana, a una festa di compleanno di 18 anni di una ragazz ...

