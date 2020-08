Milan, Deulofeu vuole tornare ma la dirigenza non è convinta (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Milan si sta muovendo sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. Tra i vari nomi ci sarebbe anche quello di Gerard Deulofeu che recentemente si sarebbe proposto al Milan dopo la retrocessione del suo Watford. Ma la dirigenza rossonera non sarebbe entusiasta del profilo del giocatore spagnolo e sarebbe concentrata su altri nomi. Leggi su sportface

Il Milan si sta muovendo sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. Tra i vari nomi ci sarebbe anche quello di Gerard Deulofeu che recentemente si sarebbe proposto al Milan dopo l ...

