“L’omosessualità è una malattia, causata dai vaccini”. Il consigliere ex-M5S imbarazza tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago – Seduta agitata del Consiglio municipale del XII Municipio di Roma quella di ieri 5 agosto dove, – sia pur in videoconferenza come previsto dalle misure di distanziamento sociale – il consiglio si è riunito per discutere, tra i vari punti, della campagna Dà voce al rispetto, inserita nel contesto della lotta all’omotransfobia; argomento che, a quanto pare, sta polarizzando il dibattito pubblico a livello capillare se addirittura un municipio di una città come Roma, che avrebbe ben altro di cui occuparsi, arriva a discuterne al pari di questioni di massima importanza. Il prode Quaresima A ravvivare la giornata, però, ci ha pensato un consigliere municipale, ex pentastellato passato al gruppo Misto che si è lanciato in una serie di ardite ricostruzioni concettuali che hanno unito tra loro ... Leggi su ilprimatonazionale

