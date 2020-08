Juve-Lione, Sarri: “Il mio futuro non dipende dal match di domani” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver vinto il nono scudetto consecutivo, la Juventus è pronta a rituffarsi in Champions League affrontanrando domani sera , a Torino, il Lione, che parte leggermente favorito in virtù del vantaggio di un goal acquisito all’andata. L’allenatore dei bianconeri che, Maurizio Sarri, sa bene che ci vorrà una grande partita per ribaltare il risultato: “Domani occorrerà giocare con lucidità, impossibile giocare con leggerezza. È qualcosa di diverso. Il Lione si è evoluto molto in stagione in solidità difensiva, hanno giocatori e tecnici veloci per le ripartenze. È una partita difficile”. Juve-Lione, Garcia :”Bianconeri favoriti, ma non ci difenderemo” Non si sa se potrà avere a ... Leggi su sport.periodicodaily

