Industria, a giugno produzione in ripresa ma lontano da pre-covid (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A giugno l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione Industriale aumenti dell'8,2% rispetto a maggio. Nella media del secondo trimestre, il livello della produzione cala del 17,5% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti diffusi in tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+9,8%), i beni intermedi (+9,0%), i beni di strumentali (+8,1%) e, con una dinamica meno accentuata, l'energia (+2,1%).Corretto per gli effetti di calendario, a giugno l'indice complessivo diminuisce del 13,7% rispetto a giugno 2019 Forti flessioni tendenziali caratterizzano tutti i comparti; il calo è meno pronunciato solo per l'energia (-6,2%), mentre risulta più rilevante per i beni strumentali ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : #Istat a #giugno la #produzioneindustriale cresce dell'8,2%. Crescono tutti i settori in particolare la produzione… - Agenzia_Ansa : #Istat balzo in avanti a giugno della #produzioneindustriale +8,2% dopo il rialzo eccezionale di #maggio del 41,6%.… - istat_it : Prezzi alla produzione: a giugno 2020 industria +0,5% su maggio e -4,5% su base annua; costruzioni per “Edifici res… - Maicolciotti : Industria: balzo a giugno +8,2%, ma livelli pre Covid ancora lontani - Economia - ANSA - ilgiornaledv : Industria: balzo a giugno +8,2%, ma livelli pre Covid ancora lontani... -