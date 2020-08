Incendi Sardegna, oggi in fumo oltre 60 ettari: a Nurri e Burgos bruciano boschi e macchia mediterranea (Di giovedì 6 agosto 2020) 22 Incendi segnalati oggi in Sardegna dagli uomini del Corpo forestale, cinque hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Il piu’ grave a Nurri, Sud Sardegna, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto, San Cosimo e Fenosu e un canadair. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme hanno finora percorso una superficie di circa 50 ettari di macchia mediterranea, sughereta, eucalipteto e pascolo alberato. Importante anche l’Incendio di Burgos, in Provincia di Sassari, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Bosa, Ala’ dei Sardi e un canadair. Le fiamme sono ancora attive e ... Leggi su meteoweb.eu

