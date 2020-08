Guardiola: “La salute viene prima di tutto. Benzema se paragonato a Messi è uno dei tanti” (Di giovedì 6 agosto 2020) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in vista della gara contro il Real Madrid di Champions League. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Sono partite diverse. Giochiamo in casa, ma senza la nostra gente. Questo sport è per le persone. I giocatori vogliono giocare con i tifosi sugli spalti e per loro, ma ora non è possibile. Questa è la realtà. La salute viene prima di tutto. Ogni situazione è diversa. In questa competizione si paga caro ogni errore, anche se a volte devi solo applaudire il tuo avversario. Siamo consapevoli che dobbiamo fare un ulteriore passo. Garcia? Non rinnoverà, ci ha comunicato la sua scelta. Sono un tifoso del Barcellona, ​​ma ho ... Leggi su alfredopedulla

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Mi piace prendere responsabilità: mi fanno sentire vivo. Il percorso di Guardiola o Zidane? Tut… - romeoagresti : #Pirlo: 'A tutti piacerebbe imitare i percorsi di Zidane e Guardiola, ma bisogna meritarselo. Ho avuto proposte anc… - vecchiemaniere4 : Quando giochi con Cristante, Bruno Peres, Pau Lopez, ecc.. neanche Guardiola ti può dare una mano.. Ciò non toglie… - LucaCorradini : RT @Cazzetta_it: Sacchiano, olandese, usa il profumo di Lobanowski, ha la stessa posizione sul WC di Guardiola, davanti allo specchio fa il… - Eurosport_IT : #Guardiola suona la carica alla vigilia del Real: ‘’Voglio battere qualsiasi avversario’’ #CityReal #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola “La 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista