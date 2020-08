Golpe del M5s: i Casalino-boys demansionati dai vertici. Ufficiale: è guerra a Conte e il suo portavoce? (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Movimento 5 Stelle mette mano ai Casalino-boys. Così vengono chiamati Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi, i due avvocati e il costumista piazzati dal portavoce di Giuseppe Conte ai vertici della comunicazione pentastellata alla Camera. Era il lontano 2018 quando finirono in Aula fino a quando, ad oggi, i grillini hanno deciso di ridimensionarli. Secondo il Foglio i ruoli dei delfini di Rocco Casalino saranno solo rivisti, perché i loro contratti sono blindati come la legislatura. Anche se i dubbi su quanto questa durerà sono parecchi. In ogni caso Urgese è stato silurato. A prendere il suo posto Andrea Cottone, portavoce del ministro della Giustizia e capodelegazione di Alfonso Bonafede. ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - ale_vacca98 : @DavidPuente Non conoscono i valori cristiani e parlano di chiesa come una ONG. Parlano di golpe e sono gli stessi… - maxwolf63 : Servizi, Conte con la scusa del Covid proroga i vertici. Meloni: se lo faceva la destra era un golpe - leonardo_vilona : 6 agosto 2008, un commando guidato dal generale Mohamed Ould Abdel Aziz da il via al golpe d'agosto in Mauritania.… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Cambiano i vertici della comunicazione del M5s alla Camera. Chi ha fatto fuori i Casalino Boys? -

Ultime Notizie dalla rete : Golpe del Rocco Casalino, golpe del M5s: i grillini demansionano i suoi amici ai vertici della comunicazione Liberoquotidiano.it Golpe M5s: saltano i Casalino Boys alla Camera

Li chiamavano i Casalino-Boys: Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi. Due avvocati e un costumista piazzati dal portavoce del premier, nel 2018, ai vertici della comunicazione del M5S alla Camera. Be ...

Juan Carlos di Borbone ha portato la Spagna fuori dalla dittatura ed adesso è finito come un povero ladro de pollos

Ma allora, l'ex re di Spagna Juan Carlos di Borbone è scappato per paura del fisco o si è esiliato per salvare la monarchia, sempre per paura delle tasse e qualcosa d'altro? È quello che si chiedono i ...

Li chiamavano i Casalino-Boys: Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi. Due avvocati e un costumista piazzati dal portavoce del premier, nel 2018, ai vertici della comunicazione del M5S alla Camera. Be ...Ma allora, l'ex re di Spagna Juan Carlos di Borbone è scappato per paura del fisco o si è esiliato per salvare la monarchia, sempre per paura delle tasse e qualcosa d'altro? È quello che si chiedono i ...