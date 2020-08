Germania, nella locomotiva d’Europa mentre riapre la scuola boom di contagi (Di giovedì 6 agosto 2020) mentre le scuole stanno riaprendo in tutti i Land, preoccupa la situazione dei contagi Coronavirus in Germania. Le autorità sanitarie tedesche hanno appena registrato il numero più alto di nuovi contagi degli ultimi tre mesi. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati ben 1.045 nuovi casi. Germania, impennata di contagi È la prima volta, dal 7 maggio, che i nuovi positivi superano quota mille ma è dalla fine di luglio che i contagi sono nuovamente in aumento, dopo il picco raggiunto all’inizio di aprile, quando venivano registrati oltre 6mila casi al giorno. Ciò che colpisce è che i nuovi casi non sono legati a particolari focolai, ma sembrano diffusi un po’ ovunque. Il numero totale di ... Leggi su quifinanza

Coronavirus, in Germania oltre 1000 casi in un giorno

I nuovi casi in Germania, nella sola giornata del 6 agosto, sono pari a 1045. Un incremento così imponente non si registrava da 3 mesi. In Germania oltre mille nuovi casi Coronavirus in un giorno La s ...

I nuovi casi in Germania, nella sola giornata del 6 agosto, sono pari a 1045. Un incremento così imponente non si registrava da 3 mesi. In Germania oltre mille nuovi casi Coronavirus in un giorno La s ...