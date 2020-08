Fauci contraddice ancora Trump: "Siamo i peggiori, i numeri non mentono" (Di giovedì 6 agosto 2020) Altro che “Siamo i migliori, Jonathan, i migliori”, come detto da Donald Trump nella recente intervista al giornalista di Axios, diventata una pietra miliare della comunicazione impazzita del presidente Usa sul coronavirus. A contraddirlo, intervistato dalla Cnn, è Anthony Fauci, il massimo esperto della task force della Casa Bianca sulla pandemia. Gli Usa soffrono la pandemia “molto peggio di chiunque altro”: “I numeri non mentono”, risponde Fauci. “Se guardiamo al numero dei contagi, dei morti, è veramente preoccupante. Ed è inaccettabile che ci sia ancora chi non ha accesso ai test”. Da mesi il virologo, già direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ... Leggi su huffingtonpost

