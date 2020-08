Esplose 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio. "C'erano anche armi, il fumo rosso non mente" (Di giovedì 6 agosto 2020) Fausto Biloslavo Il carico della nave moldava sequestrato nel 2013. Le 6 richieste della dogana di mettere in sicurezza il magazzino. Tutti i funzionari del porto agli arresti Il timer della super «bomba» che ha devastato la capitale libanese ha iniziato a ticchettare sei anni fa. Il 20 novembre 2013 il mercantile Rhosus, che batte bandiera moldava, si ferma per problemi tecnici a Beirut. A bordo ha un carico di 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio, che dopo la partenza dalla Georgia doveva arrivare a Beira, in Mozambico. L'armatore è il russo Igor Grechushkin, che vive a Cipro, ma la sua società è sull'orlo della bancarotta. L'equipaggio non riceve più la paga e il comandate, Boris Prokoshev, mette in guardia sul pericolo del carico. Il nitrato di ... Leggi su ilgiornale

