Decreto agosto, il nodo da sciogliere è sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno (Di giovedì 6 agosto 2020) La manovra da 25 miliardi dovrà dare sostegno all'economia messa in crisi dall'emergenza covid. Gli interventi riguarderanno la scuola, la sanità e il lavoro. I sindacati pronti allo sciopero Leggi su tg.la7

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - fattoquotidiano : Il blocco dei licenziamenti allunga i tempi per il varo del decreto agosto, atteso in settimana in Consiglio dei mi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Agosto: Ideona per la ripresa: tornare a licenziare. La solita lobby oggi for… - Freedomtripita1 : Mentre nel governo si discute alacremente sul cosiddetto decreto Agosto, che dovrebbe vedere la luce entro la fine… - GIConfindustria : RT @Confindustria: Non siamo usciti dall'emergenza. Moltissime imprese lottano con calo della domanda e produzione che non riprende. Sosteg… -