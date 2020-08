DayDreamer finirà in panchina a settembre? La staffetta con Il Segreto potrebbe essere diversa da quella sognata dai fan (Di giovedì 6 agosto 2020) DayDreamer continuerà ad andare in onda oppure no? Per i fan è arrivato il momento di chiederselo soprattutto alla luce del fatto che settembre è ormai dietro l'angolo e tutto potrebbe presto cambiare. La serie tv turca con Can Yaman si fermerà da lunedì 10 e tornerà in onda il 17 con uno stop annunciato e confermato proprio per la settimana di Ferragosto, a quel punto inizierà la sua discesa verso il mese di settembre e, soprattutto, il fatto che Uomini e donne tornerà protagonista nel pomeriggio di Canale5.In un primo momento si era pensato che Mediaset confermasse DayDreamer al posto del dating show di Maria de Filippi, ma poi la stessa rete ha rivelato che la serie turca farà la staffetta con Il Segreto, ... Leggi su optimagazine

