Coronavirus, vittime nel mondo superano quota 700mila (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Le vittime da Coronavirus nel mondo superano quota 700mila secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Secondo la stessa università i contagi totali sono oltre 18,5 milioni, quasi 258mila accertati nelle ultime 24 ore Stati Uniti e Brasile sono i Paesi con il maggior numero di infezioni, pari rispettivamente a 4.771.080 e 2.801.921, seguiti poi da India e Russia. Negli Usa nel corso dell’ultima giornata sono stati registrati altri 57.540 casi di Covid-19 e 1.399 morti. La California è lo Stato che conta il maggior numero dei contagi, pari a 526.685 su un totale di 4.771.080, seguito da Florida, Texas e New York. E proprio a New York City, per far rispettare la quarantena a chi arriva da stati a rischio, le autorità cittadine sono ... Leggi su quifinanza

rtl1025 : ?? #Coronavirus in #Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un tot… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi, +384. Dieci le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - maurirussowork : RT @BUGMIR: Vaccino Coronavirus: Bill Gates prevede “solo” 700.000 vittime tra i vaccinati - Tp24it : Coronavirus, ancora un incremento dei contagi in Sicilia. 10 le vittime in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vittime Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia Il Messaggero Il Giappone ricorda l’orrore atomico

A distanza di 75 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima - e malgrado l'emergenza sanitaria del coronavirus - il Giappone commemora l'anniversario all'interno del parco della pace, al centro della ...

Una messa con il vescovo per ricordare le vittime del Covid

Brescia ricorderà le sue vittime del Covid-19 con una messa, domenica 13 settembre alle 10, in Piazza Paolo VI. All'iniziativa, promossa dalla Diocesi di Brescia, hanno aderito il Comune, la Provincia ...

