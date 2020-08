Coronavirus, va a messa in Ohio e contagia più di 90 persone. Il governatore: “Covid si è diffuso come un incendio” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Il virus si è diffuso come un incendio. È molto spaventoso. Sappiamo che i leader delle nostre comunità religiose vogliono che i loro fedeli vengano tutelati”. Mike De Wine, governatore repubblicano dell’Ohio, interviene così, rilanciando l’urgenza di indossare le mascherine, dopo la segnalazione di un caso, di cui scrive Cnn, che ha riguardato una chiesa non meglio specificata nello Stato del Midwest. Quasi cento persone infatti sono state contagiate dal covid-19 dopo che un 56enne affetto dal virus ha preso parte ad una funzione religiosa a metà giugno. Dopo la celebrazione sono state 91 le persone che si sono ammalate, comprese 53 che erano in chiesa. Proprio loro, una volta uscite dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

