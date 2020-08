Cisterna di Latina, Corso della Repubblica chiuso per asfaltatura: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 6 agosto 2020) Dalle ore 12.00 del 10 Agosto fino alle ore 12.00 del 12 Agosto, su Corso della Repubblica – dall’intersezione di Via Dante Alighieri alla rotonda di Piazzale Caduti sul Lavoro – sarà vietato sostare e circolare. Lo stabilisce l’ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Locale a seguito della richiesta da parte della ditta esecutrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale di questo tratto di strada. La disposizione temporanea di divieto di sosta, con rimozione forzata, e divieto di circolazione, è determinata dall’intervento di asfaltatura e al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Cisterna di Latina, Corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

