Castel Romano, compiono vari furti nei negozi dell’outlet, sempre con lo stesso modus operandi: nei guai 3 sudamericani, tutti con precedenti (Di giovedì 6 agosto 2020) Pensavano di averla fatta franca una 32enne cubana, un 64enne peruviano ed un 83enne colombiano, tutti con precedenti di Polizia che, nel pomeriggio di ieri, hanno compiuto vari furti in diversi negozi dell’outlet di Castel Romano asportando merce per un totale di oltre 2.000 euro. vari furti nel noto centro commerciale di Castel Romano Fatale è stato l’ultimo colpo messo a segno dai 3 ladri: mentre l’83enne distraeva la commessa, gli altri 2 complici hanno rubato 4 paia di occhiali da sole esposti nel negozio nascondendoli nelle borse che avevano a tracolla, risultate schermate per non far suonare i dispositivi antitaccheggio, e poi si sono diretti verso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

