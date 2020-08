Calciomercato – Affari e trattative 6 agosto – Conte si “riavvicina” all’Inter – Roma a Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Calciomercato continua a vivere giorni di Affari e trattative sempre più serrati. Conte con la vittoria in Europa League si “riavvicina” all’Inter, mentre la Roma è ad un passo dal passaggio di proprietà a Friedkin. Conte-Inter: la situazione Conte e l’Inter si sono riavvicinati o almeno questo trapela dalla società, che ha deciso di acContentare il tecnico sul mercato, ma non tollererà più esternazioni pubbliche del tecnico come quelle rilasciate nei giorni scorsi. Intanto Marotta ha annunciato l’acquisto di Alexis Sanchez dichiarando che per i prossimi tre anni il cileno farà parte della rosa nerazzurra. Roma-Friedkin: ... Leggi su giornal

AleCat_91 : CALCIOMERCATO, PANCHINE E AFFARI BOLLENTI: DEVASTANTI SENTENZIE SU TUTTO... - sportli26181512 : Calciomercato, gli acquisti ufficiali (finora): Non si ferma mai il calciomercato, sessione che in Italia prenderà… - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative 5 agosto – Valzer di allenatori: Sarri-Conte-Inzaghi la situazione -… - genovesergio76 : Eurosport : Da Cavani a Mario Mandzukic, i 10 buoni affari estivi tra gli svincolati - - Sbonseremo : Perché vedo già tantissimi affari conclusi di calciomercato, ma nessuno riguarda la #Juventus? Eddai su Paratici ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 5 agosto – Valzer di allenatori: Sarri-Conte-Inzaghi, la situazione Giornal Inter-Pastorello, Joao Mario è solo l’ultimo di tanti incroci sul mercato

Gli intrecci tra l’Inter e il super agente Federico Pastorello si sono fatti sempre più intensi nel corso degli ultimi anni. Basti pensare alla finestra estiva di calciomercato della passata stagione, ...

SKY - Napoli e Torino, idea scambio Sirigu-Meret! Decisa la formula dei due affari

Alex Meret, portiere del Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro al termine della attuale annata calcistica. Le ultime di Di Marzio. Alex Meret, a Napoli, è in costante competizione con David Ospina ...

Gli intrecci tra l’Inter e il super agente Federico Pastorello si sono fatti sempre più intensi nel corso degli ultimi anni. Basti pensare alla finestra estiva di calciomercato della passata stagione, ...Alex Meret, portiere del Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro al termine della attuale annata calcistica. Le ultime di Di Marzio. Alex Meret, a Napoli, è in costante competizione con David Ospina ...