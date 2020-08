“Blocco licenziamenti, si va verso la proproga” annuncia il ministro Gualtieri commentando il dl Agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Ieri le tre sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil), sono state abbastanza chiare: o il governo pensa in fretta ad una proroga per lo stop al blocco del licenziamenti (previsto per il 31 Agosto), o la giornata di agitazione indetta per il 18 settembre si trasformerà in uno sciopero generale e nazionale. La ‘Triplice’ come sempre sensibile alle tematiche legate alla difficoltà occupazionali, ha infatti premesso che sbloccare i licenziamenti – con la conseguente ‘mattanza’ di migliaia di lavoratori – significherà dare il via ad una tensione sociale la cui entità è ad oggi non quantificabile, ma sicuramente molto preoccupante. Gualtieri: “Abbiamo raggiunto l’intesa sul Dl Agosto” Un segnale chiaro e preciso davanti al quale ... Leggi su italiasera

