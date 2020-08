Beirut, i morti salgono a 137. Cinquemila i feriti, ospedali al collasso (Di giovedì 6 agosto 2020) Beirut, 6 ago – Si aggrava il bilancio delle tremende esplosioni avvenute l’altro ieri a Beirut. Le squadre di soccorso hanno finora estratto 137 corpi dalle macerie. I feriti sarebbero 5.000, mentre le squadre di soccorso scavano senza sosta sotto le macerie nel tentativo di individuare le decine di cittadini che ancora mancano all’appello. Sono rimaste senza casa 300mila persone. «Gli ospedali non ce la fanno. Molti feriti gravi hanno dovuto attendere in strada anche cinque ore prima di essere visitati da un medico. La struttura sanitaria nazionale è collassata. Per ora siamo ancora tutti sconvolti. Si contano i danni. Ma presto il Paese intero potrebbe entrare in una situazione prerivoluzionaria di contestazione radicale dell’intera classe politica», ha ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : #Beirut, bilancio sale a 78 morti e 4mila feriti. Autorità: aria tossica, lasciate la città - SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - Agenzia_Ansa : #Beirut, oltre 100 i morti e 4mila feriti. Le autorità: 'Aria tossica, chi può lasci la città' #ANSA - AngeloDiConte1 : RT @ilmanifesto: GROUND ZERO Si scava ancora sotto le macerie a Beirut, dopo la terribile esplosione che ha sconvolto la capitale, almeno… - in3dmu : BEIRUT, EX 007 CIA: “SOSPETTO ATTACCO NUCLEARE ISRAELIANO”. Tra oltre 100 morti il Segretario del Partito Cristiano… -