Barcellona Napoli, l’arbitro designato è il turco Cakir (Di giovedì 6 agosto 2020) Barcellona Napoli, l’arbitro designato è il turco Cakir. Ecco la squadra arbitrale per il match degli azzurri Sarà il turco Cakir a dirigere il match tra Barcellona e Napoli, sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno della Uefa Champions League. Gli assistenti saranno Duran e Ongun, quarto uomo Meler. Al VAR Kalkavan e Palabiyik. Cakir ha 6 precedenti con gli azzurri in Europa: 24 febbraio 2011, in Europa League, Villarreal-Napoli 2-1 22 ottobre 2013, in Champions League, Marsiglia-Napoli 1-2 27 agosto 2014, in Champions League, Atletico Bilbao-Napoli 3-1 23 aprile 2015, in Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2 7 marzo 2017, ... Leggi su calcionews24

