Aggredire medici e infermieri ora costa caro: 5mila euro di multa e anche 16 anni di carcere (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Angeli Approvata all'unanimità una nuova legge più dura. "Finalmente tutelati" carcere fino a 16 anni e sanzioni fino a 5mila euro per chi aggredisce o insulta gli operatori sanitari. I reati di lesione, violenza o minacce saranno puniti in modo più severo se a subirli è un medico o un infermiere nell'esercizio della sua professione. «Finalmente abbiamo una legge che ci tutela dalla violenza», il commento a caldo di Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, in prima linea nelle emergenze e nei pronto soccorso dove più frequentemente sono avvenuti gravi episodi di aggressione. Ieri l'aula di Palazzo Madama ha dato il via libera all'unanimità al ddl che contiene «disposizioni ... Leggi su ilgiornale

BelardoLuigi1 : Ma alla caserma serena di Treviso perché non ci vanno i nostri governanti a ristabilire l'ordine? Invece che far ag… - ConsulcesiGroup : #Consulcesi | Ancora nel mirino un medico del pronto soccorso di un ospedale palermitano. Ad aggredire il medico è… - ChiaMaSi : @andreafacchini1 @azangrillo ecco ci siamo,sì li conosco, ma per parlare ed esprimere una opinione bisogna essere m… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredire medici Aggredire medici e infermieri ora costa caro: 5mila euro di multa e anche 16 anni di carcere ilGiornale.it Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il Covid non esiste”

“Il Covid non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa”. Se lo è sentito gridare addosso, con una cattiveria immotivata, una mamma coraggiosa, da due turiste della costa apuana, in Tosca ...

Medico aggredito in ospedale a Latina, parente di un paziente deceduto gli spacca naso e mandibola

Un medico e due operatori sanitari dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati aggrediti dal parente di un paziente deceduto. Soprattutto il medico ha riportato ferite molto serie, dato che ...

“Il Covid non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa”. Se lo è sentito gridare addosso, con una cattiveria immotivata, una mamma coraggiosa, da due turiste della costa apuana, in Tosca ...Un medico e due operatori sanitari dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati aggrediti dal parente di un paziente deceduto. Soprattutto il medico ha riportato ferite molto serie, dato che ...