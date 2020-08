“A bordo non c’è distanziamento”. Lite tra passeggeri sul Flixbus diretto in Calabria: intervengono i Carabinieri (Di giovedì 6 agosto 2020) Tensione sul bus della Flixbus, partito da Milano e diretti a Cariati (in provincia di Cosenza). Durante la fermata di Bologna è scoppiata una Lite fra i passeggeri per il rispetto delle norme anti Covid, che ha costretto i Carabinieri a intervenire per riportare la situazione alla normalità. Alcuni passeggeri, che dicono di aver pagato anche 90 euro per il biglietto doppio, necessario per mantenere il posto di fianco libero nel rispetto del distanziamento fisico, si sono rifiutati di cedere ad altri passeggeri il posto adiacente, scatenando una piccola baruffa. La ripartenza – a pieno carico – dopo la mezzanotte, una volta ristabilita la calma a bordo. L'articolo “A bordo non c’è distanziamento”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

In arrivo al porto di Pozzallo oltre 100 persone a bordo di…

