Viviana scomparsa con il figlio, le frasi su facebook: “Rinchiusa in una bara di cristallo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continuano le ricerche di Viviana Parisi, madre 43enne, e di suo figlio Joele Mondello. I due sono scomparsi nel nulla dopo aver avuto un piccolo incidente sulla strada per Milazzo, ed ora sono alcune frasi scritte dalla donna su facebook ad incuriosire gli inquirenti, che ora si chiedono se quell’allontanamento potrebbe essere stato volontario. Daniele Mondello ha visto sua moglie Viviana e suo figlio Joele, per l’ultima volta, la mattina del 3 agosto. La donna ed il bambino si sarebbero dovuti dirigere verso Milazzo per comprare delle scarpe al piccolo, ma non sono mai tornati a casa. La denuncia del marito È stato proprio Mondello a chiamare le forze dell’ordine ed a denunciare la scomparsa. Non si avevano inizialmente molti ... Leggi su thesocialpost

