Uomini e Donne, Giovanni violento con Veronica? Il post fa rumore e lei svela tutto (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Dopo una prima battuta d’arresto, i due sembravano aver trovato la sintonia e l’armonia sperata. L’idillio, però, sembrerebbe essere durato davvero molto poco tempo. In queste ore, infatti, gira voce che i due possano essersi lasciati o, quanto meno, essersi allontanati. A generare particolare sgomento, però, è un post sulla violenza sulle Donne scritto dalla Ursida. Il post di Veronica di Uomini e Donne Alcune ore fa, la dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha pubblicato un post su ... Leggi su kontrokultura

