Ripescaggi Serie C e gong iscrizioni, la situazione: nubi all’orizzonte per Siena e Sicula Leonzio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ripescaggi Serie C – Oggi a mezzanotte scade il termine per le iscrizioni in Serie C. Tanti i club a rischio e che, pubblicamente o meno, hanno manifestato difficoltà a proseguire. A poche ore dal gong definitivo, emergono le prime certezze. Come ad esempio la partecipazione di Teramo ed Arezzo, che sono riuscite a presentare domanda nonostante qualche tentennamento nei giorni scorsi. nubi nere all’orizzonte, invece, per Robur Siena e Sicula Leonzio, che molto probabilmente faranno compagnia al Campodarsego, che ha rinunciato alla terza Serie dopo averla conquistata sul campo. A questo punto, è sempre più corsa ai Ripescaggi, con Legnago, Giana Erminio e Foggia tra ... Leggi su calcioweb.eu

Sono stati giorni con la calcolatrice in mano per il mondo del Vado, per capire fino in fondo le possibilità di un possibile ripescaggio in Serie D. Ripescaggio che con la rinuncia di San Marino, Savo ...

