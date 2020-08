Reazione a Catena, disastro per i Ritentacoli: tre anni di allenamento per questa roba, Liorni se la ride (Di mercoledì 5 agosto 2020) Abbiamo ancora dei nuovi campioni a Reazione a Catena, il programma di Marco Liorni su Rai 1: si impongono i Ritentacoli (Marco, Antonello e Giancarlo) che hanno battuto al gioco dell'intesa vincente le Binario Tre, campionesse in carica fino a quel momento. Ma i Ritentacoli, novelli campioni, non hanno finito bene la loro prima puntata al vertice: al gioco dell'ultima Catena non sono riusciti a portare a casa gli oltre 14mila euro in palio, nonostante anni di allenamenti. E non lo si scrive così per dire: i Ritentacoli, svelato Marco Liorni, si sono allenati per tre lunghi anni per realizzare il sogno di partecipare, che almeno per il momento è finito senza vittoria. La parola corretta che avrebbero ... Leggi su liberoquotidiano

BeJustMe : @cappi_matti Quest'anno è di un'assurdità incredibile, non se ne esce più, boh, sembra di essere finiti in uno di q… - Simo_Battaglino : RT @guidoolimpio: Beirut. Si parla anche di esplosivi confiscati che sarebbero saltati per aria innescando la reazione a catena. E' una del… - BeJustMe : 1>Io comunque penso e so solo che questo 2020 è un anno veramente terribile. Sembra di non venire a capo di nulla,… - MatteoSchiavo18 : @mbgiuffrida @ricpuglisi @micheleboldrin Se conosci un modo semplice per mandare qualcosa in tendenza nei social br… - CorriVicentino : 'Reazione a catena', capolinea (vincente) per le Binario 3 - -