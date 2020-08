PS5, accessibilità e DualSense: i giocatori disabili preoccupati per il passaggio dal DualShock 4 al controller next-gen (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il passaggio da PS4 a PS5 porterà con sé vari cambiamenti, compreso un nuovo controller. La next-gen di Sony, infatti, presenterà il nuovo DualSense che, a detta di molti sviluppatori, ha delle incredibili potenzialità.Tuttavia, questi decisi cambiamenti, come nel caso del DualSense, potrebbero comportare dei problemi per gli utenti affetti da disabilità, in quanto una fascia di giocatori dovrà abituarsi a un nuovo sistema input.Le preoccupazioni di una determinata fascia di utenza sono state alimentate dal recente annuncio di Sony, che ha confermato una compatibilità limitata del DualShock 4 con PS5. Il controller di PS4, infatti, funzionerà solo con i giochi retrocompatibili e ... Leggi su eurogamer

