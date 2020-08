Playoff serie B, il Chievo non sbaglia: Empoli eliminato (Di mercoledì 5 agosto 2020) , i clivensi sfideranno lo Spezia nella semifinale. Tre rigori sbagliati Sono serviti tre calci di rigori – sbagliati – e i tempi supplementari per decidere la semifinalista tra Chievo Verona ed Empoli. Alla fine passano i clivensi per via del miglior posizionamento in classifica, non basta il gol di Tutino al 110′. Succede un po’ di tutto tra azzurri e gialloblù, ma alla fine sono i veronesi che si andranno a giocare la semifinale con lo Spezia. Questa sera invece ci sarà la sfida tra Cittadella e Frosinone. Chievo Verona-Empoli 1-1 d.t.s. (primo tempo 0-0) Marcatori: 98′ Garritano (C), 110′ Tutino (E) Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (118′ Karamoko), Esposito (81′ ... Leggi su calcionews24

