Perché prorogare il reddito di emergenza: il Governo non tolga ai poveri quello che gli spetta (Di mercoledì 5 agosto 2020) 867mila famiglie, pari a due milioni di persone, in condizioni di grave difficoltà economica non coperte da altre prestazioni di welfare per affrontare la crisi in atto. Sono loro, in carne ed ossa, i titolari del Rem (reddito di emergenza) introdotto nel Decreto Rilancio di maggio.I dati Inps, appena resi noti, indicano che al 3 agosto sono state complessivamente presentate 570 mila domande (le richieste sono presentate dalle famiglie), di queste però 223 mila sono già state respinte. La situazione è dunque questa: hanno diritto 867 mila famiglie, lo hanno ricevuto 209 mila e 148 mila richieste sono ancora da valutare. Anche assumendo che la gran parte di queste ultime venga accolta siamo ancora ben lontani dal raggiungere tutti gli aventi diritto. Il 31 luglio, però, è terminata la possibilità di ... Leggi su huffingtonpost

