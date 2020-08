MotoGP, Dottor Costa: “Marquez salterà Brno e rischia anche le due gare successive” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Dottor Costa ha parlato di Marc Marquez e della sua situazione dopo la seconda operazione. L’iberico aveva provato il recupero lampo per Jerez senza riuscirci, a questo punto salterà anche Brno e rischia per le due gare successiva. “Dopo aver visto che la placca si è danneggiata alla prima sollecitazione avrei provato a rischiare un po’ mettendo un chiodo. Probabilmente hanno pensato che con più viti e una placca più grande l’impianto potesse tenere, io me lo auguro”. Le parole di Costa che ha poi aggiunto: “Non correrà a Brno, ma farà molta fatica ad esserci anche nelle due gare ... Leggi su sportface

