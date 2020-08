Matteo Salvini “convoca” gli italiani per il giorno del suo processo a Catania (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tu chiamale se vuoi eversioni. O tentativi di intimidazione. Matteo Salvini annuncia che chiamerà a raccolta gli italiani il 3 ottobre, giorno in cui dovrebbe svolgersi l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione all’approdo nel porto di Augusta, nel Siracusano. Matteo Salvini “convoca” gli italiani per il giorno del suo processo a Catania “Affronterò il 3 ottobre a testa alta, col sorriso, e penso che tanti ... Leggi su nextquotidiano

marcotravaglio : ARRIVANO I DPCV Siccome Matteo Salvini – cui non difetta l’umorismo, quando parla sul serio – ha annunciato che “l’… - LegaSalvini : TERRIFICANTE. UNA PREGHIERA PER #BEIRUT?? “Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo… - LegaSalvini : ?? Lega, bagno di folla per Matteo Salvini a Ventimiglia. Il video - francotaratufo2 : La Lega è a pezzi e ieri Matteo Salvini ha cercato di gettare acqua sul fuoco. Leghisti ai ferri corti. Tra Salvin… - SeratEnrico : RT @Libero_official: Le pesantissime parole di Marcello Veneziani per commentare il rinvio a giudizio di #Salvini per #OpenArms https://t.… -