Mantova, focolaio con 97 positivi in fattoria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Maria Sorbi L'epidemiologo Demicheli scettico: "Lo studio sugli anticorpi? Serve a poco" Sono 5 le vittime da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a lunedì, quando i morti erano stati 12. Aumentano i nuovi contagi, che si attestano su 190 unità contro i 159 dell'inizio della settimana. In Lombardia si registrano 44 nuovi casi e preoccupa un focolaio di 97 persone positive in un'azienda agricola del Mantovano su cui sono in corso le indagini tra i dipendenti. Per il resto nelle ex zone rosse si registrano anche 14 «debolmente positivi», di cui 4 emersi a seguito di test sierologici. Ed è proprio attorno ai test sierologici che ruota la riflessione degli immunologi e degli epidemiologi in queste ore. L'ultimo studio pubblicato dall'Istat, effettuato su un campione di ... Leggi su ilgiornale

