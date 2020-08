Juve-Lione, Cuadrado cambia ruolo: le decisioni su Rabiot e Dybala (Di mercoledì 5 agosto 2020) JuveNTUS Lione PROBABILI FORMAZIONI- Mancano meno di 48 ore al calcio d’inizio della sfida di Champions League tra Juventus e Lione. Sarri si affiderà al solito 4-3-3, ma ci saranno diverse novità dal 1′. Possibile cambio ruolo per Cuadrado, il quale potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno offensivo con Danilo promosso titolare in posizione di terzino destro. Solo panchina per Bernardeschi. Juventus Lione probabili formazioni: Dybala verso la panchina Paulo Dybala ci sarà: è questa l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore. La Joya potrebbe essere convocato, ma partirà quasi sicuramente dalla panchina. Leggi anche: Infortunio ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Qui Training Center. Inizia l'operazione #UCL ?? - juventusfc : Alla scoperta dei precedenti contro l' @OL #JuveOL #JuveUCL - forumJuventus : ???? Il possibile cammino della Juve in #UCL ?? Cosa ne pensate? Dite la VoStra! ?? - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, contro il #Lione in #Champions l'arbitro sarà il tedesco Zwayer - TUTTOJUVE_COM : VIDEO - Juve, senza Dybala quanto perdi con il Lione? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Lione

Un campanello d’allarme in vista della sfida da dentro o fuori di venerdì sera in Champions: la Juve è obbligata a vincere, possibilmente senza subire gol dopo l'1-0 di Lione, e così le porte chiuse ...Pronostico e quote per le scommesse di Juventus – Lione, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma venerdì 7 agosto dalle ore 21. Per i bookmakers bianconeri n ...