Inchiesta Covid: perquisito l’istituto zooprofilattico di Portici (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Prosegue l’Inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Campania. Dopo i Covid Hospital ora la Procura indaga anche sui privati a cui è stata data la possibilità di eseguire i tamponi, sotto l’occhio d’ingrandimento finisce così anche l’istituto zooprofilattico di Portici. Nelle ultime ore, a quanto spiega Repubblica, i militari dell’Arma, su delega dei pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, stanno mettendo in atto un decreto di perquisizione nei confronti del direttore dell’istituto vesuviano, Antonio Limone. La Procura indaga sul caso per concorso in turbativa d’asta, la Società Regionale per la Sanità (Soresa) ha infatti dato la possibilità ai ... Leggi su anteprima24

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - I carabinieri hanno perquisito l'istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli) che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l'esecuzione de ...

