Il video che inchioda Nonno, Guangi e Palmieri: polemiche a raffica sul bilancio a Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si placano le polemiche per la decisione dei tre consiglieri comunali di centrodestra, Nonno (Fdi), Palmieri e Guangi (Fi) di presenziare all’appello di ieri in aula, contribuendo a garantire così il numero legale e salvando De Magistris. La versione di chi afferma che il numero legale si sarebbe raggiunto ugualmente cozza con il video dell’appello: i tre consiglieri hanno risposto presente prima che fosse certo che il numero legale ci sarebbe stato. Prosegue così la durissima polemica interna al centrodestra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

