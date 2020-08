Gli ‘artificieri’ social italiani hanno già deciso: a Beirut è esplosa una bomba nucleare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da economista a virologi. Da virologi ad allenatori di calcio. Da allenatori di calcio ad artificieri. Il popolo del web è un mondo fantastico e mentre sono in corso le indagini per la tragedia avvenuta in Libano, sono già arrivate le prime sentenze social. In molti, infatti, sostengono che si sia trattato di un’esplosione nucleare. Insomma, Beirut bomba atomica, ammiccando (dunque) a un attentato terroristico. Per il momento, occorre ricordarlo, l’unica certezza è che quella doppia esplosione sia avvenuta in un deposito che conteneva oltre 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. LEGGI ANCHE > Beirut, polemica sul tweet del 5 Stelle Di Stefano: «Ho sbagliato a scrivere, i morti restano, fenomeni» A lanciare il sasso, tra i primi, è stato lo ... Leggi su giornalettismo

IIrimea : Gli ‘artificieri’ social italiani hanno già deciso: a Beirut è esplosa una bomba nucleare - edoardo_go : @a_meluzzi Ingegnere, ha già sentito gli artificieri dell'esercito? Sa che rischia di scrivere cazzate se non si in… - ANGELACONGIU : Escano i virologi e gli epidemiologi, entrino gli artificieri e i geopolitici. - Fradema93 : È bellissimo leggere gli sproloqui di novelli artificieri che si riscoprono anche esperti di geopolitica, additando… - goosebump82 : @AlfioKrancic Attenzione. Ora escono fuori anche gli artificieri ed esperti di esplosivi!! Era un deposito, come ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ‘artificieri’