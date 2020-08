Europa League: Copenhagen-Istanbul 3:0, i danesi approdano ai quarti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Stasera 5 Agosto alle ore 18:55 nello Stadio Telia Parken si è disputata la partita Copenhagen-Instanbul Basaksehir valida per la qualificazione ai quarti. La sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League tra Copenhagen e Istanbul Basaksehir termina con il risultato di 3-0 (3-1 il risultato complessivo tra andata e ritorno). I danesi per la prima volta nella storia ai quarti di Europa League, qualificazione conquistata grazie alle reti di Wind (doppietta) e Falk. Leggi anche: Shakhtar-Wolfsburg 3-0, ucraini ai quarti di finale di Europa League Primo Tempo Succede tutto nel ... Leggi su sport.periodicodaily

