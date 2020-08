Esplosioni Beirut, da 3 a 5 miliardi dollari prima stima danni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Beirut, 5 ago. (Adnkronos) – Si aggira dai 3 ai 5 miliardi di dollari la prima stima dei danni provocati dalle causando almeno 100 morti e 4.000 feriti. Lo sostiene il governatore di Beirut, Marwan Aboud, in una dichiarazione riportata dai media locali.Secondo il governatore della capitale libanese, Marwan Abboud, sono tra le 200mila e le 250mila le persone rimaste senza casa. Parlando con Mtv news, Abboud ha spiegato che le autorità stanno provvedendo a fornire un riparo, acqua e cibo a chi ne ha bisogno. Lo stesso governatore ha inoltre rivelato che un rapporto relativo alla situazione nella capitale aveva allertato già nel 2014 sui rischi legati a possibili Esplosioni per la presenza di materiale a rischio stoccato in modo ... Leggi su calcioweb.eu

