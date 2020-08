Dopo il post sulla «Meloni che sta diventando calva», si dimette Paola Pessina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ogni azione ha una sua conseguenza. E anche se nell’epoca dei social network ciò non è affatto scontato, occorre registrare che Paola Pessina – ex sindaco di Rho e vicepresidente della Fondazione Cariplo – si è dimessa dal suo ruolo in fondazione Dopo il post offensivo nei confronti di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, nel corso del suo ultimo intervento alla Camera in occasione del voto sul prolungamento dello stato d’emergenza, era stata apostrofata dalla stessa Pessina che aveva scritto sui social che, per effetto del testosterone, la leader di FdI stava diventando calva. Le dimissioni Paola Pessina sono state diretta conseguenza di ... Leggi su giornalettismo

Libano, Nardella: Massimo impegno Firenze con Protezione civile

Firenze al fianco del Libano, dopo che ieri un'esplosione ha provocato oltre cento morti a Beirut. Il sindaco Dario Nardella ha scritto un post su Facebook spiegando di esser già mosso per dare una ...

