Desecretati i verbali del comitato scientifico. Fondazione Einaudi: “Palazzo Chigi ha inviato la documentazione, accolto nostro appello” (Di mercoledì 5 agosto 2020) I verbali del comitato tecnico scientifico, richiamati in tutti i Dpcm emanati per la gestione dell’emergenza sanitaria e finora rimasti segreti, sono stati Desecretati da Palazzo Chigi. Lo comunica la Fondazione Luigi Einaudi in una nota, ringraziando “la presidenza del Consiglio dei Ministri per la sensibilità dimostrata” e annunciando che verranno resi pubblici sul proprio sito web “nella giornata di domani”. I documenti erano finiti al centro di un braccio di ferro giudiziario tra il centro di ricerca torinese e il governo, tanto che a farne richiesta nelle scorse ore si era aggiunto pure il Copasir. Ma ora il premier Giuseppe Conte ha deciso di porre fine alla questione. “La Fondazione Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Una storia di abusi e violenze sessuali quella che ha portato il miliardario Jeffrey Epstein in carcere, dove poi s… - NeraFreccia : RT @LileStarseed: ??Conte si arrende: via il segreto di Stato dai verbali del comitato tecnico scientifico?? Conte ha inviato i documenti al… - FRANCESCOLARDIN : Desecretati i verbali del comitato scientifico. Fondazione Einaudi: “Palazzo Chigi ha inviato la documentazione, co… - TheDark_eyes : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgina carciofara, ci hai fatto due meloni così blaterando inutilmente, come semp… -