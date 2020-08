Covid 19: sette contagiati a Portici, tra cui due bambini. Il sindaco Cuomo in diretta Facebook: Non è un focolaio (Di mercoledì 5 agosto 2020) sette nuovi contagiati, di cui due bambini, nella città di Portici. A darne notizia è il sindaco, Vincenzo Cuomo, in una lunga diretta su Facebook che però rassicura e dice “Non è un focolaio”. I contagi “sono articolati in tre nuclei familiari, tutti collegati in un unico ceppo familiare. Significa che non c’è un focolaio ed è molto facile che i contagi si siano trasferiti attraverso incontri tra le stesse persone” spiega il sindaco. “Tutti i tamponi effettuati ai contatti stretti che sono stati registrati rispetto ai sette positivi, sono tutti stati esitati negativamente. Immediatamente si è ... Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : Italia, 2020. Grazie a Conte è ricominciata la pacchia. Il 20 e 21 settembre elezioni in sette regioni, conto in vo… - ildenaro_it : #Covid19: sette #contagiati a #Portici, tra cui due #bambini. Il #sindaco #Cuomo in #diretta #Facebook: Non è un… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 7 contagiati a Portici. Il sindaco Cuomo su Fb: «Non è focolaio» - media_blawg : RT @UNHCRItalia: In tutto il mondo, i rifugiati hanno fatto la differenza durante la pandemia da coronavirus - producendo sapone, curando i… - c0r4t3ll4 : Altri sette mercoledì come questo, e chissà quanti altri lunedì o giovedì o dieci del mattino in cui ci perdiamo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sette Covid: sette nuovi casi in Puglia, uno nel Brindisino, attualmente 131 gli ammalati BrindisiOggi Pastorino a Bassetti: "Non hanno bisogno di buoni regalo, ma di veri riconoscimenti professionali ed economici"

Liguria - "Apprendiamo con stupore e disappunto l’esistenza di una nota, firmata da Bassetti, che attribuisce due buoni regalo a ciascun dipendente della clinica che ha lavorato per almeno sette ...

Coronavirus, 7 positivi a Portici tutti della stessa famiglia: contagiati anche due bambini

Ci sono sette casi di Coronavirus a Portici, cittadina della provincia di Napoli: lo ha comunicato, nel corso di una diretta su Facebook fatta apposta per l'occasione, il sindaco Enzo Cuomo. Il primo ...

Liguria - "Apprendiamo con stupore e disappunto l’esistenza di una nota, firmata da Bassetti, che attribuisce due buoni regalo a ciascun dipendente della clinica che ha lavorato per almeno sette ...Ci sono sette casi di Coronavirus a Portici, cittadina della provincia di Napoli: lo ha comunicato, nel corso di una diretta su Facebook fatta apposta per l'occasione, il sindaco Enzo Cuomo. Il primo ...