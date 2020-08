Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro, inaspettato: «Neanche le donne fanno più questi discorsi qua» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si è ricreduta sull’amore Clizia Incorvaia stregata da fascino e romanticismo di Paolo Ciavarro: scopertisi all’interno dell’ultimo Grande Fratello Vip, l’ex di Francesco Sarcina e il figlio di Massimo Ciavarro – nonché cocco di mamma Eleonora Giorgi – non si sono mai lasciati dal ricongiungimento post lockdown. Non riescono proprio – a quanto confessato tra le pagine di Chi – a stare lontani l’uno dall’altra per più di quattro giorni. È stato un amore coltivato silenziosamente il loro, fino all’esplosione inevitabile sotto l’occhio vigile delle telecamere. Si sono voluti, desiderati, trattenuti. Ma ora, nulla sembra più poter dividerli. Leggi anche >> Cecilia Rodriguez si sposa? Foto ... Leggi su urbanpost

