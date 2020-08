Cina, PMI servizi rallenta il passo a luglio (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Confermata la ripresa dell’economia cinese, anche se a luglio l’attività del Terziario rallenta il passo, a fronte dell’andamento più brillante del manifatturiero. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 54,1 punti rispetto ai 58,4 punti di giugno, confermandosi oltre della soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. Il PMI composito invece allunga a 54,5 punti dai 54,2 precedenti, beneficiando del miglioramento del settore manifatturiero che torna motore della crescita dell’economia cinese. (Foto: Parco GG) Leggi su quifinanza

