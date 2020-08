Campania, il Covid non si ferma ad agosto: due morti. Risalgono i contagi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Risalgono di nuovo i contagi di coronavirus in Campania. Oggi se ne registrano 8, in lieve aumento rispetto a ieri, quando ne erano 2. Preoccupa il numero dei decessi: oggi si registrano due morti, che portano in Campania a 438 il totale dei deceduti per Covid-19. Campania, bollettino coronavirus del 5 agosto: due morti Neanche … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

