Bici Wilier Triestina, entra il fondo di investimento Pamoja

La Gazzetta dello Sport

Dopo Pinarello e Colnago, un altro marchio storico italiano di biciclette si appoggia a un fondo di investimento per rafforzare la struttura economica e investire nel futuro. È il fondo di investiment ...È cambiata la percezione della bicicletta dopo il lockdown: lo dimostra la crescita delle vendite di biciclette e gli incentivi messi in campo dal Governo con il buono mobilità, anche se ancora non so ...