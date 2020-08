Bergodi positivo al Covid-19. I messaggi dei tifosi: 'Non mollare' (Di mercoledì 5 agosto 2020) 'Forza Cristiano vinci anche questa battaglia'. Sono tanti i messaggi che i tifosi della Lazio recapitano via social a Bergodi, ex difensore e capitano biancoceleste, oggi allenatore dell'... Leggi su leggo

Sono tanti i messaggi che i tifosi della Lazio recapitano via social a Bergodi, ex difensore e capitano biancoceleste, oggi allenatore dell’Universitatea Craiova, risultato positivo al Coronavirus.

Bergodi positivo al Covid-19. I messaggi dei tifosi: «Non mollare»

